Prvi put od početka rata u Ukrajini pogođeno sedište Vlade

BBC News pre 15 minuta

Reuters

Prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022, u nedelju ujutru je pogođeno sedište Vlade u Kijevu.

Rusija je lansirala rekordni broj dronova i raketa na Kijev, više od 800 projektila, kažu iz ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

U napadu na stambenu zgradu u kijevskom okrugu Svajtošinski nastradale su mlada žena i beba, a spasioci tragaju za još jednim telom, rekao je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Policija je potvrdila da je 16 ljudi povređeno u napadu na Kijev.

Oštećena je i zgrada Vlade u ukrajinskoj prestonici, potvrdila je Julija Sviridenko, premijerka Ukrajine.

„Ovo je prvi put da je ova zgrada pogođena, oštećen je krov i gornji spratovi kabineta", rekla je Sviridenko.

Reuters Ruski raketni napad na Kijev

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski pozvao je saveznike da „sprovedu sve dogovore postignute u Parizu".

Na Telegramu je napisao da je Ukrajina pogođena sa više od 800 dronova i 13 raketa, od kojih su četiri balističke.

„Ova ubistva, u trenutku kada je prava diplomatija mogla da počne ranije, predstavlja svesno krivično delo i produženja rata", dodao je Zelenski.

Reuters

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.07.2025)