Japanski premijer Šigeru Išiba podnosi ostavku na mesto lidera stranke

Blic pre 1 sat
Japanski premijer Šigeru Išiba podnosi ostavku na mesto lidera stranke

Japanski premijer Šigeru Išiba odlučio je da podnese ostavku na mesto lidera stranke kako bi izbegao podelu unutar vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP), objavio je danas javni emiter NHK.

Išibina koalicija predvođena LDP-om izgubila je većinu u oba doma parlamenta na izborima u julu. Poslanici LDP-a trebalo bi da glasaju u ponedeljak o tome da li da održe vanredne izbore za lidera stranke. Išibina vlada je prošle sedmice finalizovala detalje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Rojters. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Išiba podnosi ostavku: Ko će biti sledeći premijer Japana?

Išiba podnosi ostavku: Ko će biti sledeći premijer Japana?

Večernje novosti pre 22 minuta
Japanski premijer podnosi ostavku

Japanski premijer podnosi ostavku

Danas pre 1 sat
Premijer Japana namerava da podnese ostavku

Premijer Japana namerava da podnese ostavku

Radio 021 pre 1 sat
Japanska televizija: Premijer Šigeru Išiba namerava da podnese ostavku

Japanska televizija: Premijer Šigeru Išiba namerava da podnese ostavku

Novi magazin pre 1 sat
Ishiba planira da podnese ostavku, javlja NHK

Ishiba planira da podnese ostavku, javlja NHK

Bloomberg Adria pre 2 sata
Premijer Japana namerava da podnese ostavku

Premijer Japana namerava da podnese ostavku

Nova pre 1 sat
Japanski premijer Šigeru Išiba odlučio da podnese ostavku

Japanski premijer Šigeru Išiba odlučio da podnese ostavku

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaVanredni izboriTrgovinski sporazumTanjugRojtersIzbori

Svet, najnovije vesti »

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

N1 Info pre 47 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

BBC News pre 32 minuta
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

RTV pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 47 minuta
Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

RTV pre 32 minuta