Dekani fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zahtevaju ostavku rektora Madića

Dekani više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (UNS) zatražili su danas ostavku rektora tog univerziteta Dejana Madića.

Kako su naveli, razlog je što nasilje eskalira uprkos brojnim upozorenjima akademske zajednice i građana „o nedopustivom nasilju na prostoru kampusa Univerziteta“. U zajedničkom saopštenju su naceli su i da je juče miran protest studenata i građana „prekinut brutalnom akcijom policije“, u kojoj je povređen veliki broj učesnika. „Nasilničko ponašanje nekolicine demonstranata, koji su očigledno u tome bili instruisani, ne može da posluži kao izgovor za neselektivnu