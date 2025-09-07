Vreme u Srbiji početkom nedelje natprosečno toplo, od srede spremite kišobrane

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
Vreme u Srbiji početkom nedelje natprosečno toplo, od srede spremite kišobrane

Republički hidrometeorološki zavod objavio je večeras da se i početkom naredne nedelje nastavlja natroprosečno toplo i sunčano vreme, dok se u drugoj polovini sedmice očekuje promenljivo vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom.

Navodi se da će do utorka biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, kao i da će biti natprosečno toplo vreme - u većini mesta od 30 do 34 stepena Celzijusove skale. Moguć je lokalni razvoj oblačnosti i veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima, kao i na severu Srbije. U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim
