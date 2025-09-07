Bogdan se ponovo oglasio: Kapiten bez i jedne reči podržao saigrače! Srbija zabrinuta: Šarenac hitno prevezen u bolnicu nakon poraza!

Bogdan Bogdanović – kapiten u svakom smislu te reči! Reprezentacija Srbije doživela je šokantan poraz u osmini finala Evropskog prvenstva u Rigi.

Na putu za medalju, Srbiju je zaustavila Finska koja je slavila rezultatom 92:86 i time prošla u dalju fazu Eurobasketa. Nakon neverovatnog poraza, oglasio se i kapiten Srbije, Bogdan Bogdanović. Kao i posle nekih drugih utakmica, Bogi je podelio fotografiju na svom Instagram profilu, samo što je ovog puta u opisu stajalo samo srce, bez napisanih reči. Podsetimo, kapiten Srbije nije igrao u osmini finala, kao ni u prethonim utakmicama zbog povrede koju je dobio na