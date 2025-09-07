Ranije nego što smo se nadali: Poznato kada se Orlovi vraćaju kući! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog fudbala, sada je samo jedan igrač ispred njega!

San o zlatu je završen! Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je iznenađenje i završila svoj nastup na Evrobasketu već u osmini finala, nakon neočekivanog poraza od Finske.

Umesto da nastave takmičenje, Orlovi se sada vraćaju kući znatno ranije nego što se očekivalo. Nezvanične informacije govore da će ekipa krenuti za Beograd već ove nedelje. Tačna satnica leta još nije potvrđena, ali pretpostavlja se da će čarter iz Rige poleteti u 15:20 po lokalnom vremenu, odnosno u 14:20 po vremenu Srbije. Iako je selektor Svetislav Pešić najavio da će sačekati da se slegnu utisci posle meča, tim je odlučio da odmah napusti Rigu i uputi se kući.