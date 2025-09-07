Ranije nego što smo se nadali: Poznato kada se Orlovi vraćaju kući! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog fudbala, sada je samo jedan igrač ispred njega!

Hot sport pre 1 sat
Ranije nego što smo se nadali: Poznato kada se Orlovi vraćaju kući! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog…

San o zlatu je završen! Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je iznenađenje i završila svoj nastup na Evrobasketu već u osmini finala, nakon neočekivanog poraza od Finske.

Umesto da nastave takmičenje, Orlovi se sada vraćaju kući znatno ranije nego što se očekivalo. Nezvanične informacije govore da će ekipa krenuti za Beograd već ove nedelje. Tačna satnica leta još nije potvrđena, ali pretpostavlja se da će čarter iz Rige poleteti u 15:20 po lokalnom vremenu, odnosno u 14:20 po vremenu Srbije. Iako je selektor Svetislav Pešić najavio da će sačekati da se slegnu utisci posle meča, tim je odlučio da odmah napusti Rigu i uputi se kući.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Iz Denvera udarili po Pešiću i košarkašima Srbije: "Trener zaspao, a Gudurić ne radi ništa"

Iz Denvera udarili po Pešiću i košarkašima Srbije: "Trener zaspao, a Gudurić ne radi ništa"

Mondo pre 4 minuta
b92.sport iz Rige: Šok VIDEO

b92.sport iz Rige: Šok VIDEO

B92 pre 19 minuta
Njegov izostanak boli: Pešić ga precrtao pre turnira, mnogi verovali da je to loša odluka! Embape stigao anrija: Upisao se u…

Njegov izostanak boli: Pešić ga precrtao pre turnira, mnogi verovali da je to loša odluka! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog fudbala, sada je samo jedan igrač ispred njega!

Hot sport pre 1 sat
Poznato stanje slobodana šarenca: Pozlilo mu nakon ispadanja Srbije! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog…

Poznato stanje slobodana šarenca: Pozlilo mu nakon ispadanja Srbije! Embape stigao anrija: Upisao se u istoriju francuskog fudbala, sada je samo jedan igrač ispred njega!

Hot sport pre 1 sat
Kraj i za basketaše – Letonici eliminisali Orlove

Kraj i za basketaše – Letonici eliminisali Orlove

Sportski žurnal pre 1 sat
Još jedan poraz "orlova" u košarci: Srbija ostala bez polufinala 3x3 Evropskog prvenstva

Još jedan poraz "orlova" u košarci: Srbija ostala bez polufinala 3x3 Evropskog prvenstva

Euronews pre 59 minuta
Pogledajte ispraćaj Srbije sa Eurobasketa 2025: Srbija čekala Vasu, Jokić pozdravljao navijače

Pogledajte ispraćaj Srbije sa Eurobasketa 2025: Srbija čekala Vasu, Jokić pozdravljao navijače

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetislav PešićFinska

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Bosna prosula sve, Poljska u četvrtfinalu

Evrobasket: Bosna prosula sve, Poljska u četvrtfinalu

BBC News pre 9 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 4 minuta
Zaboravljeni as iz Prokuplja – od ringa u malom gradu do šampionskih visina u Berlinu

Zaboravljeni as iz Prokuplja – od ringa u malom gradu do šampionskih visina u Berlinu

Južne vesti pre 19 minuta
Srpskog akademika nasamarila finska baraba

Srpskog akademika nasamarila finska baraba

RTS pre 19 minuta
Bosna i Hercegovina ispustila četvrtfinale Evrobasketa - Poljska iskoristila povredu Robersona

Bosna i Hercegovina ispustila četvrtfinale Evrobasketa - Poljska iskoristila povredu Robersona

RTS pre 9 minuta