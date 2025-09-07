Pešić: 'Ma, kakva ostavka! Uvukao nam se korona virus'

Dok ljubitelji košarke u Srbiji još pokušavaju da shvate šta se desilo u osmini finala Evropskog prvenstva u Letoniji, selektor Svetislav Kari Pešić Po povratku u Beograd, Pešić je rekao da nema nameru da daje ostavku niti da o tome razmišlja, mada mu ugovor sa Košarkaškim savezom ističe krajem septembra. "Nikad ne dajem ostavku.

Zbog čega? Ja sam ovde došao da uredim i uradim stvari i ovo što sam uradio, kad niko nije hteo ja sam prihvatio", rekao je Pešić novinarima na beogradskom aerodromu. "I posle Olimpijskih igara niko nije hteo, ja sam prihvatio jer sam osećao odgovornost prema igračima. "Imamo dogovor (sa KSS) do kraja septembra meseca. Sešćemo, razgovaraćemo, ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći. "Ostavke? Pa, nije ovo fudbal, ovo je košarka, ostavke se ne
Košarkaši Srbije doputovali u Beograd

