Nervozni Jokić gledao katastrofu Denvera

U sivom odelu i sa zlatnim satom na levoj ruci Nikola Jokić posmatrao je katastrofu Denvera i ubedljiv poraz od Atlante u u „Bol Areni“ u Koloradu rezultatom 110:87. U ulozi u kojoj prezire da bude nalazi se Jokić, jer nije u prilici da pomogne ekipi na parketu.

Trener Dejvid Adelman pričao je neposredno pred početak susreta sa Hoksima da je Jokić nervozan jer je povređen. „Znam da je Nikola nervozan. Jer, nikada nije bio povređen. Ljudi koji su se bavili sportom znaju da je najgori deo sedeti i gledati. Jokić je neko ko ne propušta utakmice. Razumem pravilo da kandidati za nagrade moraju da odigraju 65 utakmica, ali Jokić nije propustio meč gotovo deceniju i to je ono što mi malo smeta. Ne odmara nikad i znam da jedva