Jokićev razgovor sa Danicom privukao veliku pažnju javnosti

I dok navijači Denvera čekaju da se njihov najbolji igrač, Nikola Jokić, vrati na teren i zaleči povredu, srpski košarkaš ponovo je u civilu bio na klupi Nagetsa! Ovoga puta ni njegovi saveti nisu pomogli Denveru da izbegne poraz od Atlante kod kuće (110:87), dok ga je kamera u jednom trenutku uhvatila u zanimljivom kadru.

U pitanju je razgovor koji je Jokić imao sa sutkinjom Danicom Barodi, gde su se jasno videli da su razmenili nekoliko reči – uz Nikolininu ruku (ovlaš) na njenom ramenu. Inače, Pejton Votson je predvodio Denver sa 25 poena, Aron Gordon je postigao 14, Zik Nađi 12, dok su Tim Hardavej Džunior i Hanter Tajson ubacili po 10 poena. U nastavku možete pogledati razgovor Jokića i sutkinje: (Telegraf.rs)