Bazeni na 11. Aprilu otvoreni do ovog datuma: Uhvatite još malo "leta", radno vreme od 12 do 19 časova

Kurir pre 16 minuta
Bazeni na 11. Aprilu otvoreni do ovog datuma: Uhvatite još malo "leta", radno vreme od 12 do 19 časova
Sportski centar "11. april" u Beogradu saopštio je danas da će bazeni na otvorenom raditi još ovaj vikend, od 12 do 19 časova, nakon čega se sezona kupanja završava. "Imajući u vidu da nam predstoje dva lepa i sunčana jesenja dana, bilo bi divno da se Beograđani još jednom okupaju na otvorenim bazenima, pre nego što se sva oprema odloži u zimovnik, a bazeni se isprazne", navodi SRC "11 april". Bazeni na otvorenom zatvoreni su od 31. avgusta do 5. septembra, a ovo
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Nove izmene javnog prevoza u Beogradu od sutra: Evo koje linije menjaju trasu i do kada

Nove izmene javnog prevoza u Beogradu od sutra: Evo koje linije menjaju trasu i do kada

Kurir pre 1 sat
Drama u poslovnoj zgradi u Beogradu "u: glavi mi je odzvanjala ta rečenica šefa, krenuo sam ka prozoru...": Beograđanin…

Drama u poslovnoj zgradi u Beogradu "u: glavi mi je odzvanjala ta rečenica šefa, krenuo sam ka prozoru...": Beograđanin pokušao samoubistvo, sada ima važnu poruku

Blic pre 6 sati
Drama na Dunavu Muškarac ušao da se okupa pa nestao u vodi

Drama na Dunavu Muškarac ušao da se okupa pa nestao u vodi

Dnevnik pre 6 sati
Muškarac nestao u Dunavu u Beogradu! Skočio u reku da se okupa i nije izronio

Muškarac nestao u Dunavu u Beogradu! Skočio u reku da se okupa i nije izronio

Blic pre 6 sati
Beograđanin ušao u Dunav i nije izronio Opšta drama kod naselja Preliv, policija ne može da mu uđe u trag! Pretražuje se čitav…

Beograđanin ušao u Dunav i nije izronio Opšta drama kod naselja Preliv, policija ne može da mu uđe u trag! Pretražuje se čitav rejon

Kurir pre 7 sati
Drama u Beogradu: Muškarac ušao u Dunav i nije izronio

Drama u Beogradu: Muškarac ušao u Dunav i nije izronio

Mondo pre 7 sati
Beograđanin ušao u Dunav da se okupa i nestao! Policija intenzivno traži nestalog muškarca

Beograđanin ušao u Dunav da se okupa i nestao! Policija intenzivno traži nestalog muškarca

Alo pre 7 sati

Ključne reči

beogradBazen

Beograd, najnovije vesti »

Bazeni na 11. Aprilu otvoreni do ovog datuma: Uhvatite još malo "leta", radno vreme od 12 do 19 časova

Bazeni na 11. Aprilu otvoreni do ovog datuma: Uhvatite još malo "leta", radno vreme od 12 do 19 časova

Kurir pre 16 minuta
Nove izmene javnog prevoza u Beogradu od sutra: Evo koje linije menjaju trasu i do kada

Nove izmene javnog prevoza u Beogradu od sutra: Evo koje linije menjaju trasu i do kada

Kurir pre 1 sat
Porodila se Željka Bojić, koja 3 godine čeka novu jetru: "Čekanje je dobilo pravi smisao"

Porodila se Željka Bojić, koja 3 godine čeka novu jetru: "Čekanje je dobilo pravi smisao"

Telegraf pre 1 dan
Drama u poslovnoj zgradi u Beogradu "u: glavi mi je odzvanjala ta rečenica šefa, krenuo sam ka prozoru...": Beograđanin…

Drama u poslovnoj zgradi u Beogradu "u: glavi mi je odzvanjala ta rečenica šefa, krenuo sam ka prozoru...": Beograđanin pokušao samoubistvo, sada ima važnu poruku

Blic pre 6 sati
Detalji drame na Dunavu: Muškarac bio sa prijateljima na pikniku, a onda ušao u reku

Detalji drame na Dunavu: Muškarac bio sa prijateljima na pikniku, a onda ušao u reku

Mondo pre 5 sati