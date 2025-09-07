Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz sveg glasa!

Kurir pre 39 minuta
Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz…

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je epski debakl na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Orlovi su u osmini finala doživeli šokantan poraz od reprezentacije Finske i tako završili učešće na Eurobasketu. Ništa nije funkcionisalo u igri našeg tima tokom meča, pa je među igračima vladala ogromna nervoza. Koliko je Nikola Jokić bio frustriran najbolje se moglo videti na jednom tajm-autu u finišu prvog poluvremena. Najbolji igrač našeg tima saslušao je šta je Vanja Marinković imao da mu kaže, a onda je vidno iskazao svoje nezadovoljstvo. Vikao je i
Evropsko prvenstvoEurobasketFinskaNikola JokićKosarkaska reprezentacija srbije

