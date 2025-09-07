BBC pred Srbiju kritikuje Tuhelovu igru bez ideje i identiteta

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Milan Stojiljković
BBC pred Srbiju kritikuje Tuhelovu igru bez ideje i identiteta

Urednik fudbalske rubrike Bi-Bi-Sija oštro je kritikovao selektora Tomasa Tuhela posle blede igre nacionalnog tima Engleske protiv Andore u Birmingemu, a pred duel sa Srbijom u Beogradu.

Gordi Albion je u subotu protiv Andore ( 2:0) ostvario četvrtu uzastopnu pobedu iz isto toliko mečeva u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i sa maksimalnih 12 bodova prvi je na tabeli Grupe K. Englezi su ostvarili i ubedljivu gol-razliku od 8:0, golman Džordan Pikford je imao samo jednu jedinu intervenciju za 360 minuta, ali „sterilne“ igre nacionalnog tima pod novim selektorom Tomasom Tuhelom zabrinule su fudbalsku javnost na Ostrvu. Ne sumnjaju Englezi da će se
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ko će osvojiti evrobasket? Nakon ispadanja Srbije ovo su novi favoriti za zlato! Luka Dončić – čovek koji stavi naciju na…

Ko će osvojiti evrobasket? Nakon ispadanja Srbije ovo su novi favoriti za zlato! Luka Dončić – čovek koji stavi naciju na pleća i donese je u vrh evropske košarke: Slovenija u osam najboljih!

Hot sport pre 58 minuta
Engleska će izgubiti u Beogradu: Mediji na Ostrvu osuli paljbu po Tuhelu i fudbalerima! Luka Dončić – čovek koji stavi naciju…

Engleska će izgubiti u Beogradu: Mediji na Ostrvu osuli paljbu po Tuhelu i fudbalerima! Luka Dončić – čovek koji stavi naciju na pleća i donese je u vrh evropske košarke: Slovenija u osam najboljih!

Hot sport pre 58 minuta
Francuz sudi Srbiji i Engleskoj u Beogradu

Francuz sudi Srbiji i Engleskoj u Beogradu

Sputnik pre 48 minuta
Tuhel: Srbija fizički zahtevan rival

Tuhel: Srbija fizički zahtevan rival

Sportski žurnal pre 23 minuta
Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz…

Momenat koji je mnogima promakao! Jokić "eksplodirao" na klupi! Ovako besnog ga nikada niste videli - mahao rukama i urlao iz sveg glasa!

Kurir pre 3 sata
FSS poslao apel navijačima pred Englesku: "Budimo ujedinjeni za Srbiju"

FSS poslao apel navijačima pred Englesku: "Budimo ujedinjeni za Srbiju"

Sportske.net pre 4 sati
Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo – FSS apelovao na navijače pred Englesku: Da bude praznik sporta i poštovanja

Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo – FSS apelovao na navijače pred Englesku: Da bude praznik sporta i poštovanja

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBBCfudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i…

Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i zvižducima

Danas pre 19 minuta
Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 1 sat
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 2 sata
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 2 sata