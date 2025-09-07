Šok po sletanju u Beograd: Ovaj opaki virus je pokosio reprezentaciju Srbije na Eurobasketu - sve otkriveno!

Košarkaši Srbije vratili su se iz Letonije nakon ispadanja od Finske u osmini finala Eurobasketa (92:86).

Po povratku u Beograd, selektor Svetislav Pešić, otlrio je da su u hotelu u kome je bila smeštena naša reprezentacija - vladao koronavirus: - Mi smo... Ja sam to usput rekao da ne bi ispalo kao opravdanje. Samo želim reći da je većina igrača zadnjih nekoliko dana igralo sa povredama, virus se uvukao u tim. Koronu je jutros dobio moj kolega iz Letonije. Znači, hotel je pun korone virusa. Mi smo zakačili, nekoliko igrača, izašli smo iz toga. Kada već nismo pobedili,