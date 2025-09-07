Teniska poslastica u finalu US opena: Evo gde možete pratiti prenos meča Alkaraz - Siner

Španski teniser Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner boriće se za titulu na ovogodišnjem grend slemu u Njujorku.

Njihov meč možete gledati na Eurosportu, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Alkaraz je do finala stigao pobedom nad Novakom Đokovićem, dok je Siner bio bolji od Ože-Aljisima. Ulog je ogroman - titula i prvo mesto na ATP listi. Naime, ukoliko Španac zabeleži trijumf postaće i prvi reket sveta. Janiku bi u slučaju pobede ovo bila druga vezana titula na US openu i ukupno peti Grend slem trofej u karijeri. Alkaraz takođe juri drugu titulu u