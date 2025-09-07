Teniska poslastica u finalu US opena: Evo gde možete pratiti prenos meča Alkaraz - Siner

Kurir pre 2 sata
Teniska poslastica u finalu US opena: Evo gde možete pratiti prenos meča Alkaraz - Siner

Španski teniser Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner boriće se za titulu na ovogodišnjem grend slemu u Njujorku.

Njihov meč možete gledati na Eurosportu, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Alkaraz je do finala stigao pobedom nad Novakom Đokovićem, dok je Siner bio bolji od Ože-Aljisima. Ulog je ogroman - titula i prvo mesto na ATP listi. Naime, ukoliko Španac zabeleži trijumf postaće i prvi reket sveta. Janiku bi u slučaju pobede ovo bila druga vezana titula na US openu i ukupno peti Grend slem trofej u karijeri. Alkaraz takođe juri drugu titulu u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Njima pripada tenis današnjice - Alkaraz protiv Sinera za titulu na Ju-Es openu

Njima pripada tenis današnjice - Alkaraz protiv Sinera za titulu na Ju-Es openu

RTS pre 9 minuta
Anisimova: Opet sam bila u drugom planu

Anisimova: Opet sam bila u drugom planu

Sport klub pre 8 minuta
Sabalenka: Trijumf posle teških lekcija

Sabalenka: Trijumf posle teških lekcija

Sport klub pre 44 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala US Opena Siner - Alkaraz

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala US Opena Siner - Alkaraz

Telegraf pre 1 sat
Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Danas pre 8 sati
Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

RTS pre 8 sati
Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Kurir pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujorkATPATP listaGrend slemKarlos AlkarazFinaleJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Bruka.

Bruka.

Velike priče pre 9 minuta
Evrobasket, 12. dan: Na programu preostali mečevi osmine finala

Evrobasket, 12. dan: Na programu preostali mečevi osmine finala

Danas pre 39 minuta
Mićić je igrao posle majčine smrti: oglasio se legendarni košarkaš nakon poraza Srbije

Mićić je igrao posle majčine smrti: oglasio se legendarni košarkaš nakon poraza Srbije

Story pre 3 minuta
Basketaši Srbije u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Letonije

Basketaši Srbije u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Letonije

RTS pre 9 minuta
Njima pripada tenis današnjice - Alkaraz protiv Sinera za titulu na Ju-Es openu

Njima pripada tenis današnjice - Alkaraz protiv Sinera za titulu na Ju-Es openu

RTS pre 9 minuta