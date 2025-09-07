Vn Italije: Maks Ferstapen prvi na cilju - nova pobeda!

Kurir pre 2 sata
Vn Italije: Maks Ferstapen prvi na cilju - nova pobeda!

Vozač Red Bula Maks Ferstapen trijumfovao je na Velikoj nagradi Italije i tako upisao treću pobedu u sezoni, a ukupno 66. u svojoj bogatoj karijeri.

Drugo mesto pripalo je Landu Norisu, vozaču Meklarena, koji nastavlja da se bori za titulu sa svojim timskim kolegom Oskarom Pjastrijem. Mladi Australijanac zauzeo je treću poziciju, čime je Meklarenu doneo vredne bodove i učvrstio se na vrhu šampionata. Na četvrtom mestu završio je vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je pred domaćom publikom pokušao da dođe do podijuma, ali su rivali iz Meklarena i Red Bula ipak bili uspešniji. Bodove su još osvojili Džordž Rasel u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ferstapen pobedom u Monci prekinuo niz bez pobede

Ferstapen pobedom u Monci prekinuo niz bez pobede

Sportske.net pre 26 minuta
Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Radio sto plus pre 1 sat
Verstapen slavio u Monci

Verstapen slavio u Monci

Radio 021 pre 1 sat
Maks vlada Italijom, posle Imole slavio i u Monci

Maks vlada Italijom, posle Imole slavio i u Monci

Sportski žurnal pre 1 sat
Ferstapenov ubedljiv trijumf u Monci, Pjastri pustio Norisa

Ferstapenov ubedljiv trijumf u Monci, Pjastri pustio Norisa

Sport klub pre 1 sat
Maks pokorio italiju! Ferstapen najbolji u Monci

Maks pokorio italiju! Ferstapen najbolji u Monci

Večernje novosti pre 2 sata
Maksova dominacija u Monci - Pjastri pustio Norisa

Maksova dominacija u Monci - Pjastri pustio Norisa

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFormula 1Italijaf1

Sport, najnovije vesti »

Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 16 minuta
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 51 minuta
Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 26 minuta
Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu…

Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu: Ubacio 30 poena za poluvreme Italijanima!

Hot sport pre 11 minuta