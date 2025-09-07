Vn Italije: Maks Ferstapen prvi na cilju - nova pobeda!

Vozač Red Bula Maks Ferstapen trijumfovao je na Velikoj nagradi Italije i tako upisao treću pobedu u sezoni, a ukupno 66. u svojoj bogatoj karijeri.

Drugo mesto pripalo je Landu Norisu, vozaču Meklarena, koji nastavlja da se bori za titulu sa svojim timskim kolegom Oskarom Pjastrijem. Mladi Australijanac zauzeo je treću poziciju, čime je Meklarenu doneo vredne bodove i učvrstio se na vrhu šampionata. Na četvrtom mestu završio je vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je pred domaćom publikom pokušao da dođe do podijuma, ali su rivali iz Meklarena i Red Bula ipak bili uspešniji. Bodove su još osvojili Džordž Rasel u