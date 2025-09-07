Maks: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Pjastri osam trka pre kraja šampionata vodi sa 31 bodom prednosti u odnosu na Norisa, dok Verstapen na trećem mestu zaostaje 94 boda

Vozač Red bula Maks Verstapen (27) rekao je da je cela ekipa bila maksimalno fokusirana tokom trkačkog vikenda u Monci, kao i da je bilo uživanje kontrolisati tempo i ostvariti pobedu na legendarnoj stazi. - Bio je ovo sjajan dan za nas, leteli smo i uživao sam u bolidu, mogao sam da kontrolišem tempo tokom perioda na prvim gumama (srednje tvrde). Otišli smo u boks u pravom trenutku, a tvrde gume na kraju dozvoljavaju da se više pritisne jer su izdržljive...