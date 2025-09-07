Maks: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Sportski žurnal pre 3 sata
Maks: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Pjastri osam trka pre kraja šampionata vodi sa 31 bodom prednosti u odnosu na Norisa, dok Verstapen na trećem mestu zaostaje 94 boda

Vozač Red bula Maks Verstapen (27) rekao je da je cela ekipa bila maksimalno fokusirana tokom trkačkog vikenda u Monci, kao i da je bilo uživanje kontrolisati tempo i ostvariti pobedu na legendarnoj stazi. - Bio je ovo sjajan dan za nas, leteli smo i uživao sam u bolidu, mogao sam da kontrolišem tempo tokom perioda na prvim gumama (srednje tvrde). Otišli smo u boks u pravom trenutku, a tvrde gume na kraju dozvoljavaju da se više pritisne jer su izdržljive...
Leteći holanđanin presrećan posle trijumfa na legendarnoj stazi! Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Kurir pre 24 sata
Ferstapen prekinuo niz od četiri meseca bez pobede – ludnica u Imoli za povratak na vrh pobedničkog postolja

Nova pre 1 sat
F1: Maks Ferstapen pobedio u Monci

Auto blog pre 2 sata
Moto GP: Aleks Markez pobednik trke za Veliku nagradu Katalonije

Auto blog pre 2 sata
Aleks Markez zasenio brata, prekinuo mu niz i sada može ponovo da sanja o tituli

Sportske.net pre 2 sata
(VIDEO) Luda proslava u boksu Aleksa Markesa

Sport klub pre 3 sata
Pikeras: Bila je lutrija; Olgado: Vikend iz snova

Sport klub pre 4 sati
Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 3 minuta
Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i zvižducima

Danas pre 3 minuta
Kakva Španija? Strašna Španija! Šest golova u mreži Turske i čas fudbala u Konji

Danas pre 58 minuta
Karlos Alkaraz osvojio US open

Danas pre 18 minuta
Aleksandar Petrović postao državljanin Brazila

Danas pre 1 sat