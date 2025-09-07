Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 eliminisana u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Naslovi.ai pre 1 minut

Srbija izgubila od Letonije 20:14 i ostala bez plasmana u polufinale, prvi put bez medalje od 2017. godine.

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 poražena je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Kopenhagenu od selekcije Letonije rezultatom 20:14, čime je ostala bez plasmana u polufinale. Srbija je do četvrtfinala prošla grupu bez poraza, savladavši Italiju i Švajcarsku. RTS RTS Sportski žurnal

Najefikasniji u srpskoj reprezentaciji bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri poena, dok su u timu Letonije prednjačili Rihards Kuksiks sa osam i Nauris Mijezis sa sedam poena. Letonija je dominirala od početka meča, sa agresivnom odbranom i većim brojem faulova u ranoj fazi. Sputnik B92 RTV

Srbija je prvi put od 2017. godine ostala bez medalje na ovom takmičenju, nakon pet uzastopnih titula i jedne srebrne medalje. Letonija će u polufinalu igrati protiv drugih selekcija koje su se plasirale. Sportske.net Nova

U drugom delu Evropskog prvenstva, košarkaška reprezentacija Poljske plasirala se u četvrtfinale pobedom nad Bosnom i Hercegovinom rezultatom 80:72 u osmini finala. Najefikasniji u poljskom timu bili su Džordan Lojd sa 28 poena i Mateuš Ponitka sa 19 poena i 11 skokova. Dnevnik Nova Mondo

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale turnira "Trofej Lovari Di Luka" u Luki, pobedivši Napoli rezultatom 101:83. Najefikasniji u timu bili su Dvejn Vašington, Sterling Braun i Džabari Parker sa po 17 poena. Sputnik

Odbojkašice Italije i Turske igraju finale Svetskog prvenstva, dok je Brazil osvojio bronzu pobedom nad Japanom 3:2 u Bangkoku. Najefikasnija u Brazilu bila je Gabrijela Braga Gimarais sa 35 poena. Sportski žurnal