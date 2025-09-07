Gruzija je u četvrtfinalu evrobasketa! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući

Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je veliko iznenađenje i u osmini finala pobedila Francusku sa 80:70.

FOTO: FIBA.Basketball Najefikasniji u reprezentaciji Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 postignuta poena. Gruzija će u četvrtfinalu EP igrati Finske, koja je u subotu pobedila Srbiju rezultatom 92:86.