Gruzija je u četvrtfinalu evrobasketa! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući

Večernje novosti pre 27 minuta
Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je veliko iznenađenje i u osmini finala pobedila Francusku sa 80:70.

FOTO: FIBA.Basketball Najefikasniji u reprezentaciji Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 postignuta poena. Gruzija će u četvrtfinalu EP igrati Finske, koja je u subotu pobedila Srbiju rezultatom 92:86. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Italija je šampion sveta: Zamenila je Srbiju na tronu posle drame

Italija je šampion sveta: Zamenila je Srbiju na tronu posle drame

Mondo pre 7 minuta
Italija prekinula post dug 23 godine i „preotela“ Srbiji titulu prvaka sveta

Italija prekinula post dug 23 godine i „preotela“ Srbiji titulu prvaka sveta

Nova pre 2 sata
KošarkaBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaGruzijaEvropsko prvenstvo u košarciPoljskaFinskaFIBATurskaNikola JokićFrancuska

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 3 minuta
Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i…

Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i zvižducima

Danas pre 3 minuta
Kakva Španija? Strašna Španija! Šest golova u mreži Turske i čas fudbala u Konji

Kakva Španija? Strašna Španija! Šest golova u mreži Turske i čas fudbala u Konji

Danas pre 58 minuta
Karlos Alkaraz osvojio US open

Karlos Alkaraz osvojio US open

Danas pre 18 minuta
Aleksandar Petrović postao državljanin Brazila

Aleksandar Petrović postao državljanin Brazila

Danas pre 1 sat