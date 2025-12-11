Loše vesti za Zvezdu uoči derbija: Drakonska kazna Evrolige!

Hot sport pre 59 minuta
Loše vesti za Zvezdu uoči derbija: Drakonska kazna Evrolige!

Evroliga je objavila novi disciplinski bilten, a Crvena zvezda ponovo se našla među sankcionisanim klubovima.

Posle duela sa Barselonom u 14. kolu, organizator takmičenja doneo je odluku da kazni crveno-bele zbog uvredljivog skandiranja sa tribina. Navodi se da su pojedini navijači tokom meča uputili niz neprikladnih povika ka Kevinu Panteru, sudijama i delegaciji Barselone, što je disciplinska komisija okvalifikovala kao kršenje člana 29.2.f disciplinarnog pravilnika. Zbog toga je klub kažnjen sa 8.000 evra, ali i dodatnom merom koja će direktno uticati na atmosferu u
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Evroliga kaznila Zvezdu – zbog bivšeg Partizanovog kapitena

Evroliga kaznila Zvezdu – zbog bivšeg Partizanovog kapitena

Sputnik pre 59 minuta
Evroliga kaznila Zvezdu!

Evroliga kaznila Zvezdu!

B92 pre 35 minuta
Evroliga objavila sudije za derbi i iznervirala Grobare i Delije, jedan oštetio Partizan, drugi Zvezdu

Evroliga objavila sudije za derbi i iznervirala Grobare i Delije, jedan oštetio Partizan, drugi Zvezdu

Telegraf pre 24 minuta
Evroliga kaznila Crvenu zvezdu sa 8.000 evra zbog uvredljivog skandiranja

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu sa 8.000 evra zbog uvredljivog skandiranja

RTV pre 1 sat
Evroliga kaznila Zvezdu, preti zatvaranjem dela tribina

Evroliga kaznila Zvezdu, preti zatvaranjem dela tribina

RTS pre 1 sat
Evroliga kaznila Zvezdu: Udarac po džepu, ali i pretnja za nastavak sezone

Evroliga kaznila Zvezdu: Udarac po džepu, ali i pretnja za nastavak sezone

Nova pre 1 sat
Evroliga kaznila Zvezdu zbog Pantera

Evroliga kaznila Zvezdu zbog Pantera

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBarselonaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Futsal derbi za kraj godine: Novi Pazar – Vintersport (petak, 18.00)

Futsal derbi za kraj godine: Novi Pazar – Vintersport (petak, 18.00)

RTV Novi Pazar pre 4 minuta
Sam vrh srpskog sporta na svečanosti MVP Mozzart Sport

Sam vrh srpskog sporta na svečanosti MVP Mozzart Sport

Kurir pre 4 minuta
"Partizan bez trenera, a Zvezda bez pola tima": Lale trenirao oba "večita" rivala i dao svoj sud

"Partizan bez trenera, a Zvezda bez pola tima": Lale trenirao oba "večita" rivala i dao svoj sud

Mondo pre 9 minuta
"Ovo je jedan od najboljih timova koje smo ikada imali" Đenka prognozirao ishod derbija, pa otkrio koja je jedina slabost…

"Ovo je jedan od najboljih timova koje smo ikada imali" Đenka prognozirao ishod derbija, pa otkrio koja je jedina slabost Zvezde!

Kurir pre 4 minuta
Konačno - Lorenco Braun!

Konačno - Lorenco Braun!

Sportske.net pre 4 minuta