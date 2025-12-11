Vanredno saopštenje Crvene zvezde: Pražnjenje hale je sledeće!

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Nikola Janković
Vanredno saopštenje Crvene zvezde: Pražnjenje hale je sledeće!

U Crvenoj zvezdi ozbiljno su shvatili najnoviju kaznu Evrolige.

Malo nakon odluke disciplinskog sudije Evrolige da kazni crveno-bele sa 8.000 evra zbog uvreda upućenih bivšem kapitenu Partizana Kevinu Panteru, rukovodstvo kluba objavilo je saopštenje na zvaničnom sajtu upozoravajući navijače na to da je pražnjenje dvorane „iza ugla“. „KK Crvena zvezda odlukom disciplinskog sudije Evrolige, kažnjen je novčano sa 8.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta tribina na 80 posto, uz zatvaranje
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Hitno saopštenje Zvezde: Delije – ovo morate da znate!

Hitno saopštenje Zvezde: Delije – ovo morate da znate!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda se oglasila vanrednim saopštenjem zbog navijača, upozorili ih na pražnjenje dvorane

Zvezda se oglasila vanrednim saopštenjem zbog navijača, upozorili ih na pražnjenje dvorane

Nova pre 1 sat
Vanredno saopštenje Crvene zvezde dan pred "večiti" derbi:

Vanredno saopštenje Crvene zvezde dan pred "večiti" derbi:

B92 pre 1 sat
Zvezda se pred derbi oglasila hitnim saopštenjem: "Apelujemo..."

Zvezda se pred derbi oglasila hitnim saopštenjem: "Apelujemo..."

Telegraf pre 2 sata
Zvezda apelovala na navijače: Pražnjenje hale je sledeći korak! Zvezdaši jedino sportski, fer i korektno

Zvezda apelovala na navijače: Pražnjenje hale je sledeći korak! Zvezdaši jedino sportski, fer i korektno

Dnevnik pre 4 sati
Crvena zvezda se oglasila nakon nove kazne Evrolige

Crvena zvezda se oglasila nakon nove kazne Evrolige

Danas pre 4 sati
Crvena zvezda se direktno obratila navijačima pred derbi: Ponavlja se iz utakmice u utakmicu...

Crvena zvezda se direktno obratila navijačima pred derbi: Ponavlja se iz utakmice u utakmicu...

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanDelijeEvroligavečiti derbi

Sport, najnovije vesti »

Zvezda protiv Šturma traži put kad drugoj fazi Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

Zvezda protiv Šturma traži put kad drugoj fazi Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

RTS pre 17 minuta
Davidovac bez dlake na jeziku uoči večitog derbija: “Ni prvog se ne sećam!” – ali jednu stvar jasno poručuje Partizanu!…

Davidovac bez dlake na jeziku uoči večitog derbija: “Ni prvog se ne sećam!” – ali jednu stvar jasno poručuje Partizanu!

Hot sport pre 2 minuta
UŽIVO: Arnautović predvodi napad Zvezde!

UŽIVO: Arnautović predvodi napad Zvezde!

Sport klub pre 17 minuta
"Tu je krenuo njen pad, onda je skrenula u druge vode!" Šok informacije iz braka Ane i Bastijana: "Otuđeni su, nadmeni…

"Tu je krenuo njen pad, onda je skrenula u druge vode!" Šok informacije iz braka Ane i Bastijana: "Otuđeni su, nadmeni, zaboravili na svoje poreklo"

Kurir pre 2 minuta
FOTO Sve je gotovo: Marjanović stigao u Ljubljanu i potpisao za klub Luke Dončića

FOTO Sve je gotovo: Marjanović stigao u Ljubljanu i potpisao za klub Luke Dončića

Nova pre 17 minuta