Zvezda apelovala na navijače: Pražnjenje hale je sledeći korak! Zvezdaši jedino sportski, fer i korektno

Košarkaški klub Crvena zvezda apelovala je na navijače nakon nove kazne Evrolige.

Odlukom disciplinskog sudije Evrolige, Zvezda je kažnjena novčano sa 8.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta tribina na 80 posto, uz zatvaranje pojedinih sektora ( sektori 207-211) uslovno. Kako se navodi u obrazloženju odluke - razlog su uvredljivi povici koje su gledaoci uputili pojedinim gostujućim igračima i sudijama tokom meča Crvena zvezda – Barselona. Ovaj prekršaj se smatra jednim od najtežih u disciplinskom pravilniku,