Ko sudi "večiti" debi? Evroliga donela odluku - navijačima se neće svideti

Mondo pre 2 sata  |  Tijana Jevtić
Večiti derbi Evrolige između Partizana i Crvene zvezde igra se u petak u Beogradskoj areni od 20.30 časova.

Crno-beli imaju ulogu domaćina, a ulazi u okršaj sa skorom 5-9, dok crveno-beli imaju 9-5. Dan pre meča, Evroliga je objavila spisak sudija, a odluka nije naišla na odobravanje među navijačima oba kluba. Arbitri koji će deliti pravdu tokom 15. kola bili su u centru pažnje prethodnih meseci zbog kontroverznih odluka u pojedinim utakmicama. Za duel u Beogradskoj areni zaduženi su Španci Karlos Peruga i Emilio Perez, kao i Letonac Kristaps Konstantinovs, saopšteno je
