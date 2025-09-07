Srbija eliminisana u četvrtfinalu basket 3x3 i osmini finala Evrobasketa; Gruzija i Finska u polufinalu; Brazil osvojio bronzu u odbojci

Naslovi.ai pre 7 minuta

Srbija poražena od Letonije u basketu 3x3 i od Finske u Evrobasketu; Gruzija senzacionalno pobedila Francusku; Brazil osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u odbojci.

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 poražena je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Kopenhagenu od Letonije rezultatom 20:14, čime je ostala bez plasmana u polufinale. Srbija je do četvrtfinala prošla grupu bez poraza, savladavši Italiju i Švajcarsku. RTS RTS Sportski žurnal

Najefikasniji u srpskoj reprezentaciji bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri poena, dok su u timu Letonije prednjačili Rihards Kuksiks sa osam i Nauris Mijezis sa sedam poena. Letonija je dominirala od početka meča, sa agresivnom odbranom i većim brojem faulova u ranoj fazi. Sputnik B92 RTV

Srbija je prvi put od 2017. godine ostala bez medalje na ovom takmičenju, nakon pet uzastopnih titula i jedne srebrne medalje. Letonija će u polufinalu igrati protiv drugih selekcija koje su se plasirale. Sportske.net Nova

Košarkaška reprezentacija Srbije završila je nastup na Evrobasketu u osmini finala porazom od Finske rezultatom 92:86, što je iznenađenje i veliki neuspeh za vicešampiona sveta i osvajača bronze na Olimpijskim igrama. Pitanje budućnosti selektora Svetislava Pešića i igrača Nikole Jokića sada je otvoreno, a kritike stižu i iz Amerike. Hot sport Kurir Sport klub Mondo Hot sport Telegraf Večernje novosti

Reprezentacija Gruzije napravila je senzaciju na Evrobasketu pobedom nad Francuskom 80:70 u osmini finala. Tim srpskog trenera Aleksandra Džikića izborio je plasman u četvrtfinale, gde će igrati protiv Finske. Danas Hot sport Mondo

Košarkaška reprezentacija Poljske plasirala se u četvrtfinale Evrobasketa pobedom nad Bosnom i Hercegovinom rezultatom 80:72. Kapiten Mateuš Ponitka istakao je važnost tima i ponos zbog plasmana, dok je priznao da je ispadanje Srbije bilo iznenađenje. B92 Mondo Hot sport Kurir

Odbojkašice Italije i Turske igraju finale Svetskog prvenstva, dok je Brazil osvojio bronzanu medalju pobedom nad Japanom 3:2 u Bangkoku. Najefikasnija u Brazilu bila je Gabrijela Braga Gimarais sa 35 poena. Sportski žurnal Sportske.net