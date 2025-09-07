Srbija doživela debakl, Pešić pričao o koronavirusu: „Kad već nismo pobedili, bar da se spasimo…“

Svetislav Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, pričao je i o koronavirusu posle eliminacije sa Evrobasketa.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Srbija je doživela debakl protiv Finske u osmini finala rezultatom 92:86 u subotu a Pešić je po sletanju u Beograd govorio i o koronavirusu. Već je pričao o tome kako su imali problema sa virusom. „Ja sam to usput rekao, da ne bude opravdanje. Želim da kažem da je većina igrača imala problem sa povredama, uvukao se virus. Jutros se razboleo i dobio koronu moj kolega iz reprezentacije, hotel je pun korone. Mi smo zakačili, nekoliko