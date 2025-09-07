Aca Srbin u borbi protiv marži

Prosečan birač u Srbiji veruje u moć državnog intervencionizma, što Vučiću daje mogućnost da manipuliše zakonima, na štetu onih koji to od njega očekuju

Možda na prvi mah sledeći ekonomski postulat deluje kontraintuitivno, međutim rast prihoda se automatski ne prevodi u rast životnog standarda, naročito u slučaju kada se zarade, bilo u javnom sektoru, bilo kroz povećanje penzija, podižu uredbama, a da pritom nisu potkrepljene rastom produktivnosti. Aktuelni režim u Srbiji je tokom prethodnih godina često pribegavao populističkim merama poput jednokratne pomoći širokim slojevima društva, to jest i onima kojima je ta