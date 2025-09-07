Aca Srbin u borbi protiv marži

Radar pre 1 sat  |  Aleksandar Đokić
Aca Srbin u borbi protiv marži

Prosečan birač u Srbiji veruje u moć državnog intervencionizma, što Vučiću daje mogućnost da manipuliše zakonima, na štetu onih koji to od njega očekuju

Možda na prvi mah sledeći ekonomski postulat deluje kontraintuitivno, međutim rast prihoda se automatski ne prevodi u rast životnog standarda, naročito u slučaju kada se zarade, bilo u javnom sektoru, bilo kroz povećanje penzija, podižu uredbama, a da pritom nisu potkrepljene rastom produktivnosti. Aktuelni režim u Srbiji je tokom prethodnih godina često pribegavao populističkim merama poput jednokratne pomoći širokim slojevima društva, to jest i onima kojima je ta
Veće penzije, manje cene, vanredno povećanje minimalca: Sve mere države na jednom mestu - Dugoročna odgovorna politika donela odlične rezultate

Mali: Svaki dinar je važan; Treću godinu zaredom dvocifreno povećanje penzija VIDEO

Mali: Država reagovala zbog visokih cena, sve što država uštedi daje građanima

Mali posetio penzionerski par: Sve što država uštedi daje građanima

Mali razgovarao sa penzionerima o povećanju penzija i novim merama: "Država reagovala zbog visokih cena, sve što država uštedi…

Mali: Država reagovala zbog visokih cena

Veće penzije, manje cene u prodavnicama, od 1. Oktobra vanredno se povećava minimalac... Sve su to dobre vesti za građane, a…

Aca Srbin u borbi protiv marži

Bujanovac: Lokalni političari osudili pojavu grafita posvećenog Ratku Mladiću

Hoće li narod da odustane od izlaska na ulice zbog brutalnosti Vučićeve i Dačićeve policije?

Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Kad će već ta vruća jesen?

