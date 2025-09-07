Predstave razuma i ludila

Dinamična smena tokova radnje, dominantno dijaloške forme, kao i znalačko korišćenje komičnih elemenata, svrstava roman „Hamlet u Paviljonu br. 6“ Gorana Markovića u one koji se čitaju i gledaju u jednom dahu

Najnoviji roman Gorana Markovića Hamlet u Paviljonu br. 6 objavljen je u izdanju izdavačke kuće Laguna. Za razliku od Beogradskog trija i Zavoda, prethodnihromana u kojima Marković uzima za likove poznate ličnosti i kreira njihove fiktivne odnose na osnovu (izmišljenih) dokumenata i dnevnika, te se poigrava odnosom istine i fikcije tako da izmišljotine postaju verodostojno svedočanstvo, u ovom se romanu Marković odlučuje za fiktivno. S obzirom na to da je Hamlet