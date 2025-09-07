Ziđin može mirno da spava

Radar
U analizi slabosti koje mogu uticati na realizaciju Strategije, vlast je navela i „nepovoljan odnos NVO i ekoloških pokreta prema rudarstvu“ pošto im očigledno smeta što neki ljudi traže da se poštuju propisi i standardi. Pogotovo u trenutku kada preko nje pokušava da retroaktivno ozakoni rudarske projekte koje je godinama odobravala bez potrebnog pravnog osnova

Predstavljajući paket ekonomskih mera i mnogo korpica sa hranom, kozmetikom i pelenama, predsednik Aleksandar Vučić se posebno okomio na preduzeća koja su „htela da zarađuju previše, a nemaju nijedan razlog za time“ (za nekoga ko toliko voli da priča o ekonomiji, čudno je da i dalje nije čuo za kapitalizam) i dodao da su srpske kompanije još i odgovorne, „a ove strane, kožu sa leđa nam odraše“. U vidu je imao maloprodajne lance i kada pogledamo o kakvim profitima
