Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je Ju-Es open, pošto je u finalu pobedila Amerikanku Amandu Anisimovu sa 2:0, po setovima 6:3, 7:6(7:3). Meč je trajao jedan sat i 34 minuta.

Arina Sabalenka, trenutno prva teniserka sveta, odbranila je titulu u Njujorku. Osvojila je ukupno 21. trofej u karijeri i četvrti grend slem pehar. Amanda Anisimova, deveta na VTA listi, ostala je na tri osvojene titule. Pre Ju-Es opena, Amerikanka je ove godine izgubila i u finalu Vimbldona, kada protiv Ige Svjontek nije uspela da uzme ni gem. Danas je bila bolja, naročito u drugom setu, ali ne dovoljno da bi savladala odličnu Sabalenku. Ovo je bio deseti