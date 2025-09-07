Majka Alona Ohela: Njegov osmeh daje mnogo nade, njegov život je u rukama premijera

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
TEL AVIV - Idit Alon, majka Alona Ohela (24), koga kao taoca u Gazi drži palestinska militantna grupa Hamas, izjavila je danas da joj je nadu dao sinov osmeh na video-snimku koji je Hamas objavio, kao i da je njegov život u rukama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"Njegov govor je malo nerazgovetan, ali deluje dobro. Videti ga i videti da još postoji nešto od njega, njegov osmeh - u jednom trenutku to daje mnogo nade. Živ je i moramo da ih vratimo kući", kazala je Idit Alon za javni servis Kan, prenosi Tajms of Izrael. Idit Ohel je kazala da je premijeru Benjaminu Netanjahuu rekla da je sudbina njenog sina njegova odgovornost. "Razgovarala sam sa premijerom o Alonu, razgovor između nas ostaće između nas, ali sam razjasnila
