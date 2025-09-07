Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

BEOGRAD - Reditelj Mihailo Miša Vukobratović preminuo je danas u 73. godini, potvrđeno je Tanjugu.

Vukobratović je rođen je u Beogradu 1952. godine. Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je najpoznatije i najgledanije serije na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije: Bolji život, Bela lađa, Porodično blago, Stižu dolari, Junaci našeg doba, Istine i laži, Igra sudbine. Bio je 12 godina direktor Pozorišta na Terazijama kada su na scenu postavljeni poznati mjuzikli: Čikago i Zona Zamfirova.
