Širom Srbije i večeras okupljanja građana protiv blokada

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Širom Srbije i večeras okupljanja građana protiv blokada

BEOGRAD - U mestima širom Srbije i večeras će biti održana okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih će, kao i na prethodnim skupovima, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.

Građani će se okupiti od 18.00 časova u 120 mesta, opština i gradova, posle čega su predviđene i mirne šetnje protiv blokada. Mediji prenose da su okupljanja pored ostalih mesta predviđena u Beogradu, Nišu, Čačku, Baču, Subotici, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Kaću, Ivanjici, Kanjiži, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Aleksincu, Apatinu, Aranđelovcu, Bačkoj Topoli, Bačkom Petrovcu, Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu, Novom Sadu, Pančevu, Šapcu... Predsednik Srbije
