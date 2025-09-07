Povreda Robersona iskrojila sudbinu: Poljska izbacila BiH

Reprezentacija Poljske savladala je Bosnu i Hercegovinu u osmini finala Evrobasketa rezultatom 80:72(14:23, 26:21, 22:17, 18:11).

Bilo je neizvesno do trenutka kada se povredio Džon Roberson. Od tog trenutka, Bosna i Hercegovina imala je mnogo problema u napadu i Poljska je najviše zbog Džordana Lojda uspela da se plasira u četvrtfinale. Fantastično je otvorila utakmicu Bosna i Hercegovina. Nurkić i Roberson vodili su ekipu do rane dvocifrene prednosti. Bosna je imala i 13:2 i 15:4 i 17:6, ali je Džordan Lojd proigrao. Naturalizovani košarkaš je praktično sam na svojim plećima nosio Poljsku