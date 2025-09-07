Srbin ipak u četvrtfinalu Eurobasketa: Senzacija Džikića! Ispisao istoriju i izbacio Francuze sa Gruzijom

Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je novu senzaciju na Eurobasketu, pošto je savladala selekciju Francuske 80:70 i plasirala se u četvrtfinale! Od starta je viđena veoma zanimljiva utakmica, a ekipe su se konstatno smenjivale u vođstvu tokom prvog poluvremena.

U trećoj četvrtini, ekipa Aleksandra Džikića uspela je da napravi razliku, i čuvala je prednost sve do kraja utakmice. Na momente se činilo da Francuska može do preokreta, ali je Gruzija ipak u završnici bila uspešnija i slavila posle velike drame za četvrtfinale! Uskoro opširnije... (Telegraf.rs)