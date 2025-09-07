Vlahović: Pobeda nad Letonijom važan korak, sada nas čeka Engleska

Srpski fudbaleri slavili rezultatom 1:0, Vlahović postigao gol u 12. minutu

Srpski fudbaler Dušan Vlahović izjavio je u Rigi da je njegov tim ostvario važnu pobedu protiv Letonije i dodao da se ekipa sada sprema za naredni duel u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. protiv selekcije Engleske. Fudbaleri Srbije pobedili su u Rigi Letoniju rezultatom 1:0 u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. Jedini gol na meču postigao je Vlahović u 12. minutu. -Nije bila laka utakmica. Znali smo da će ovde bodovi biti zlatna vredni i da je pred nama