Granoljers i Zebaljos spasili tri meč lopte, pa osvojili US open

Granoljers i Zebaljos spasili tri meč lopte, pa osvojili US open

Španski i argentinski teniseri Marsel Granoljers i Horasio Zebaljos osvojili su US Open u konkurenciji dublova, pošto su sinoć u Njujorku u finalu pobedili Britance Nila Skupskog i Džoa Solsberija.

Bilo je 2:1, po setovima 3:6, 7:6, 7:5. Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Britanci su prvi set dobili rezultatom 6:3, a drugi je pripao špansko-argentinskom paru u taj-brejku (7:4). U trećem setu igralo se gem za gem, a Skupski i Solsberi su pri vođstvu od 5:4 imali tri vezane meč lopte. Međutim, Granoljers i Zebaljos su uspeli da izjednače na 5:5, a onda su osvojili još dva gema za konačnih - 7:5.
