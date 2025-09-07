Izgleda da moramo još jednom o Srbima i Hrvatima

Sentimentalna istorija u raskoraku

Bejah u iskušenju da preuzmem Stajnbekov naslov “O miševima i ljudima”. Srećom, odoleh. Bilo bi i preterano neumesno. Možda i uvredljivo. Drago mi je što odustadoh. U najmanju ruku, loše bi zvučalo. A to nikako ne bih želeo. Klonim se polemike s neistomišljenicima. Izbegavam raspravu s kritičarima. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ma koliko neutemeljeno. Ne pišem o ljudima. O pojedincima. O individuama. Zanimaju me prevashodno fenomeni. Dabome, istorijski