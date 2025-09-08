Odlazeće pismo iz Rige: Tri brata, crna mačka i legendarni uživo

BBC News pre 31 minuta | Nemanja Mitrović - BBC

Pošto je prethodne noći na terenu, a u zoru i na nebu, grmelo u sevalo, sunčano nedeljno podne, 7. septembra u Rigi bilo je mirno.

Nešto dalje od centra grada meštani sede po kafićima, šetaju decu ili ljubimce ulicama, dok je u istorijskom jezgru letonske prestonice primetan zavidan broj navijača u dresovima evropskih reprezentacija i bojama njihovih timova.

Riga napokon počinje da liči na domaćina velikog sportskog turnira, pošto je u gradu na reci Daugavi krenula završna faza Evrobasketa, te su se u jedan od centara Baltika sjatile najbolje selekcije.

I odmah na startu, već u osmini finala, za neke se takmičenje i završilo, poput reprezentacije Srbije, čiji košarkaši, vidno potišteni, lagano ulaze u parkirani autobus ispred hotela Pulman gde su boravili tokom turnira.

„Gore glavu momci, biće bolje", poručuju im okupljeni novinari.

Među poslednjima u autobus se penje, bez reči, srpski selektor Svetislav Pešić, a na samom kraju i Vasilije Micić, užurbano.

Dok jedan navijač u dresu Nikole Jokića razvija srpsku trobojku, autobus kreće ka aerodromu, vozeći „orlove" na povratni let kući.

Nemanja Mitrović Srpsko selektor Svetislav Pešić ulazi u autobus ka aerodromu

Kaldrmom velikih kocki, o koju sam prethodnih dana nemali broj puta zapeo, hitam dalje u poslednju rišku avanturu leta 2025.

Uske kamene ulice vode me do žutog, nešto starijeg četvorospratnog objekta, na prvi pogled, ni po čemu posebnog, osim eventualno po starosti i elementima secesije, mada je ona u Rigi i te kako česta pojava.

Ali kako sam prišao, tako sam na crnom krovu, u uglovima zgrade, spazio nesvakidašnje arhitektonske ukrase.

Ni pet, ni više, već dve crne nakostrešene mačke koje repovima dodiruju oblake, a pogledom motre na prolaznike.

„Mac, mac", umalo ne izustih koliko sa zemlje uverljivo deluju.

Naravno, zgrada se zove, kako drugačije - „Kuća mačaka" - i izgrađena je 1909.

Kao i u mnogim drugim evropskim mestima, i Rigom proveravaju razne legende, mitovi i lokalne anegdote utisnute u istoriju grada.

Nemanja Mitrović 'Kuća mačaka'

Nemanja Mitrović

Tako jedna zanimljiva priča, u dve verzije, prati ovu zgradu.

Prema prvoj, mačke je postavio bogati trgovac i graditelj objekta tako da repovima centriraju obližnju kuću Velikog esnafa, sveteći se jer ga nisu primili u ovo udruženje ljudi koji obavljaju isti posao ili zanat.

Druga verzija je gotovo identična, samo je spor u tom slučaju vodio sa lokalnim vlastima, a mačke bile okrenute ka gradskoj većnici.

Kasnije je navodno naređeno da se mačke okrenu drugačije, ovako kako i danas stoje.

Crne mačke su maltene neizostavni motiv riških suvenira - redovne su na magnetima, šoljama i privescima, kao i na majicama i večerima.

Svuda ih ima, osim na ulici.

Lutajući riškim asfaltom nisam video niti jednu mačku, nažalost.

Od životinja se u pejzažu Rige mogu videti i brojni petlovi, budući da uglavnom krase vrhove protestanstkih crkvi u gradu.

Nemanja MItrović Boka kotorska ima Tri sorele, a Riga „Tri brata"

Put me dalje vodi do još jedne gradske znamenitosti sa zanimljivom pričom - najstarijeg kompleksa stambenih zgrada u Rigi po imenu „Tri brata".

Prema legendi, tri vremešna objekta, građena u različitim periodima, dizali su neimari iz iste porodice, pa otuda takav naziv.

Poređani su u nizu, po neparnim brojevima - 17, 19 i 21.

Sedamnaestica izgleda najmanje atraktivno, ali je i najstarija, podignuta je krajem 15. veka.

Bele je boje, ima majušne prozore i podseća na ulaz u samostan stepenastog krova.

Do nje je, moj adut, devetnaestica žute fasadom, na kojoj je utisnuta godina izgradnje - 1646. godine, i kamenim ulazom, dodatim vek kasnije.

Na broju 21 nalazi se treća kuća, najuža i najmlađa - izgrađena verovatno krajem 17. veka.

U ove tri zgrade danas se nalaze Nacionalni centar za zaštitu spomenika kulture i Letonski muzej arhitekture.

A kako god da se bude završilo, elemenate legendarnog, mitskog i neshvatljivog, imaće i priče i događaji sa Evrobasketa 2025.

Legendarno je bilo, recimo, vraćanje Stefana Jovića iz reprezentativne penzije, pa je i spletom nesrećnih okolnosti, zbog povrede Bogdana Bogdanovića, postao nakratko i njen kapiten.

A može se reći i da je Srbija u Rigi dobila još jednu košarkašku legendu u nastajanju u vidu najmlađeg člana ekipe - Nikole Jovića.

Pamtiće se njegove partije.

A pamtiće se i ovo putešestvije i sve riške avanture - legendarne.

Nemanja Mitrović Odlazak srpske reprezentacije iz Rige

