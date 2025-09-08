Izraelske vlasti: Palestinci pucali na autobuskoj stanici u Jerusalimu, ubili šest ljudi

Beta pre 36 minuta

Šest ljudi je danas ubijeno, a 12 ranjeno kada su palestinski napadači, kažu vlasti Izraela, zapucali na ljude na autobuskoj stanici tokom jutarnjeg špica u Jerusalimu.

Jedan zraelski vojnik i civili pucali i ubili dvojicu napadača, saopštila je policija koja je kasnije uhapsila treću osobu u vezi snapadom.

Snimci napada pokazuju desetine ljudi kako beže sa autobuske stanice na prometnoj raskrsnici i izrešetano vetrobransko staklo autobusa, stvari razbacane po ulici.

Rat u Gazi izazvao je talas nasilja i na Zapadnoj obali koju okupira Izrael i u Izraelu. Palestinski borci su ubijali Izraelce u Izraelu i na Zapadnoj obali, dok je došlo i do porasta nasilja jevrejskih doseljenika nad Palestincima.

Današnji oružani napad na glavnoj raskrsnici, na putu do jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu najsmrtonosnija je u Izraelu od oktobra 2024. godine.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je rekao da su napadači Palestinci.Premijer Benjamin Netanjahu stigao je na mesto napada i pohvalio vojnika iz novoformirane jedinice za ultraortodoksne Jevreje koji je pucao na napadače.

Stotine pripadnika snaga bezbednosti tragaju za eventualno drugim napadačima ili eksplozivom koji je mogao biti postavljen u tom području.

Izraelska vojska je saopštila da opkoljava palestinska sela na obodu obližnjeg grada Ramale na Zapadnoj obali i da pojačava odbranu.

Hamas je pozdravio napad bez preuzimanja odgovornosti, nazivajući ga "prirodnim odgovorom na zločine okupacije protiv našeg naroda".

U oktobru 2024. godine, dva Palestinaca sa Zapadne obale otvorila su vatru u vozu u Tel Avivu, ubivši sedam ljudi i ranivši mnoge. Vojno krilo Hamasa preuzelo je odgovornost za taj napad, najsmrtonosniji u Izraelu od racije 7. oktobra 2023. godine, kojom je počeo rat u Gazi.

Podaci humanitarne kancelarije UN kažu da su 49 Izraelaca, uključujući vojnike i policajce, ubili Palestinci u Izraelu ili na Zapadnoj obali od početka rata do jula ove godine.

Tokom istog perioda, izraelske snage i civili ubili su 968 Palestinaca u Izraelu i na Zapadnoj obali. Izraelska vojska je saopštila da su mnogi bili "militanti", mada su među poginulima i oni koju su bacali kamenice i prolaznici, civili.

(Beta, 08.09.2025)

Povezane vesti »

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

BBC News pre 11 minuta
Masakr u Jerusalimu, raste broj mrtvih, vojska na nogama! Zastrašujuće scene obilaze svet, stigao Netanjahu! Krvoproliće u…

Masakr u Jerusalimu, raste broj mrtvih, vojska na nogama! Zastrašujuće scene obilaze svet, stigao Netanjahu! Krvoproliće u svetom gradu (video, foto)

Kurir pre 21 minuta
(FOTO, VIDEO) Teroristički napad u Jerusalimu, ima mrtvih

(FOTO, VIDEO) Teroristički napad u Jerusalimu, ima mrtvih

Danas pre 1 sat
Izraelske vlasti: Palestinci pucali na autobuskoj stanici u Jerusalimu, ubili šest ljudi

Izraelske vlasti: Palestinci pucali na autobuskoj stanici u Jerusalimu, ubili šest ljudi

Radio sto plus pre 26 minuta
Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu, Netanjahu: ‘Uhvatićemo sve koji su pomogli napadačima’

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu, Netanjahu: ‘Uhvatićemo sve koji su pomogli napadačima’

Danas pre 36 minuta
Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu, Netanjahu: ‘Uhvatićemo sve koji su pomogli napadačima’

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu, Netanjahu: ‘Uhvatićemo sve koji su pomogli napadačima’

Južne vesti pre 30 minuta
Pucnjava u Jerusalimu - ubijeno šest osoba, ranjeno najmanje 20

Pucnjava u Jerusalimu - ubijeno šest osoba, ranjeno najmanje 20

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestina

Svet, najnovije vesti »

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

BBC News pre 11 minuta
Otac i troje dece nestali bez traga, policija ih je slučajno našla: Krili se u divljini četiri godine, kad je pokušao da…

Otac i troje dece nestali bez traga, policija ih je slučajno našla: Krili se u divljini četiri godine, kad je pokušao da pobegne upucali su ga

Blic pre 21 minuta
Lavrov: Rusija nikome ne želi da se sveti

Lavrov: Rusija nikome ne želi da se sveti

Pravda pre 6 minuta
Počeo onlajn samit BRIKS-a, učestvuju Putin, Si i Lula

Počeo onlajn samit BRIKS-a, učestvuju Putin, Si i Lula

Sputnik pre 21 minuta
Počinje suđenje Rajanu Rutu, zbog pokušaja atentata na Trampa 2024. godine

Počinje suđenje Rajanu Rutu, zbog pokušaja atentata na Trampa 2024. godine

NIN pre 5 minuta