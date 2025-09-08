Izraelske vlasti: Palestinci pucali na autobuskoj stanici u Jerusalimu, ubili šest ljudi

Beta pre 36 minuta

Šest ljudi je danas ubijeno, a 12 ranjeno kada su palestinski napadači, kažu vlasti Izraela, zapucali na ljude na autobuskoj stanici tokom jutarnjeg špica u Jerusalimu.

Jedan zraelski vojnik i civili pucali i ubili dvojicu napadača, saopštila je policija koja je kasnije uhapsila treću osobu u vezi snapadom.

Snimci napada pokazuju desetine ljudi kako beže sa autobuske stanice na prometnoj raskrsnici i izrešetano vetrobransko staklo autobusa, stvari razbacane po ulici.

Rat u Gazi izazvao je talas nasilja i na Zapadnoj obali koju okupira Izrael i u Izraelu. Palestinski borci su ubijali Izraelce u Izraelu i na Zapadnoj obali, dok je došlo i do porasta nasilja jevrejskih doseljenika nad Palestincima.

Današnji oružani napad na glavnoj raskrsnici, na putu do jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu najsmrtonosnija je u Izraelu od oktobra 2024. godine.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je rekao da su napadači Palestinci.Premijer Benjamin Netanjahu stigao je na mesto napada i pohvalio vojnika iz novoformirane jedinice za ultraortodoksne Jevreje koji je pucao na napadače.

Stotine pripadnika snaga bezbednosti tragaju za eventualno drugim napadačima ili eksplozivom koji je mogao biti postavljen u tom području.

Izraelska vojska je saopštila da opkoljava palestinska sela na obodu obližnjeg grada Ramale na Zapadnoj obali i da pojačava odbranu.

Hamas je pozdravio napad bez preuzimanja odgovornosti, nazivajući ga "prirodnim odgovorom na zločine okupacije protiv našeg naroda".

U oktobru 2024. godine, dva Palestinaca sa Zapadne obale otvorila su vatru u vozu u Tel Avivu, ubivši sedam ljudi i ranivši mnoge. Vojno krilo Hamasa preuzelo je odgovornost za taj napad, najsmrtonosniji u Izraelu od racije 7. oktobra 2023. godine, kojom je počeo rat u Gazi.

Podaci humanitarne kancelarije UN kažu da su 49 Izraelaca, uključujući vojnike i policajce, ubili Palestinci u Izraelu ili na Zapadnoj obali od početka rata do jula ove godine.

Tokom istog perioda, izraelske snage i civili ubili su 968 Palestinaca u Izraelu i na Zapadnoj obali. Izraelska vojska je saopštila da su mnogi bili "militanti", mada su među poginulima i oni koju su bacali kamenice i prolaznici, civili.

(Beta, 08.09.2025)