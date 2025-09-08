Posle Trampa, Izrael izdao poslednje upozorenje Hamasu

Beta pre 1 sat

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac je naredio Hamasu da se preda ili će se suočiti sa uništenjem, dok je američki predsednik Donald Tramp izdao "poslednje upozorenje" palestinskom islamističkom pokretu, pozivajući ga da oslobodi sve taoce.

"To je poslednje upozorenje ubicama i silovateljima Hamasa u Gazi i u luksuznim hotelima u inostranstvu. Oslobodite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a i vi ćete biti uništeni", napisao je Kac na platformi Iks (X).

Izraelski ministar je dodao da će danas "razorni uragan pogoditi nebo iznad grada Gaze, a krovovi terorističkih kula će se tresti".

Prema njegovim rečima, izraelska vojska nastavlja svoje operacije po planu i sprema se da proširi svoje manevre kako bi osvojila Gazu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je u nedelju proširenje vojnih operacija u i oko grada Gaze. Netanjahu je rekao da je oko 100.000 stanovnika već napustilo Gazu, najveći grad na palestinskoj teritoriji.

Prema nedavnim procenama UN, gotovo milion ljudi i dalje živi u gradu i njegovoj okolini.

Ni vojska ni vlada Netanjahua nisu zvanično objavile početak velike ofanzive protiv grada Gaze, odobrene u avgustu.

Međutim, vojska je intenzivirala bombardovanja i kopnene operacije u gradu i okolini poslednjih nedelja.

Tramp je u nedelju naveo da je uputio "poslednje upozorenje" palestinskom pokretu Hamas da oslobodi izraelske taoce iz Pojasa Gaze, navodeći da je upozorio na posledice ukoliko taj pokret to odbije.

(Beta, 08.09.2025)