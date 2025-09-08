Kurti najavljuje naoružavanje: "Izdvojićemo milijardu evra"

Blic pre 1 sat
Kurti najavljuje naoružavanje: "Izdvojićemo milijardu evra"

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti rekao da će za KBS u narednom mandatu biti izdvojeno više od milijardu evra i najavio razvoj vojnih dronova "Proizvedeno na Kosovu“, piše Reporteri.

Rekao je da će fabrika municije biti funkcionalizovana i da će biti stvorena zajednička vojna jedinica sa Oružanim snagama Albanije. - Za našu vojsku u četiri godine narednog mandata, izdvojićemo budžet od preko milijardu evra. Produbićemo i proširiti međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju sa zemljama članicama NATO. Funkcionisanje fabrike municije i razvoj kosovske vojne industrije. Takođe ćemo razvijati vojne dronove "Proizvedeno na Kosovu" - izjavio
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kurti najavio zajedničku vojnu jedinicu sa Oružanim snagama Albanije

Kurti najavio zajedničku vojnu jedinicu sa Oružanim snagama Albanije

Vreme pre 2 minuta
Potpuni institucionalni kolaps na KiM? Ustavni sud zabranio i aktivnosti na formiranju vlade

Potpuni institucionalni kolaps na KiM? Ustavni sud zabranio i aktivnosti na formiranju vlade

Euronews pre 52 minuta
Kurti: Stvorićemo zajedničku vojnu jedinicu s Oružanim snagama Republike Albanije

Kurti: Stvorićemo zajedničku vojnu jedinicu s Oružanim snagama Republike Albanije

Nova pre 1 sat
Kurti najavljuje zajedničku vojnu jedinicu Kosova i Albanije

Kurti najavljuje zajedničku vojnu jedinicu Kosova i Albanije

Danas pre 1 sat
Kurti najavio zajedničke jedinice KBS i albanske vojske

Kurti najavio zajedničke jedinice KBS i albanske vojske

Vesti online pre 2 sata
Kurti: Za vojsku će biti izdvojeno preko milijardu evra, razvijaćemo dronove "Proizvedeno na Kosovu"

Kurti: Za vojsku će biti izdvojeno preko milijardu evra, razvijaćemo dronove "Proizvedeno na Kosovu"

Euronews pre 2 sata
Kuda maršira Kurti? Jedinica bez granica

Kuda maršira Kurti? Jedinica bez granica

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNATOBudžetAlbanijaAljbin Kurti

Balkan, najnovije vesti »

Kurti najavio zajedničku vojnu jedinicu sa Oružanim snagama Albanije

Kurti najavio zajedničku vojnu jedinicu sa Oružanim snagama Albanije

Vreme pre 2 minuta
Vučić dao garancije: Ukida se zabrana izvoza baruta, nastavlja se isporuka fabrici municije u Konjicu

Vučić dao garancije: Ukida se zabrana izvoza baruta, nastavlja se isporuka fabrici municije u Konjicu

Danas pre 38 minuta
BiH: “Srbija će nam dati barut za dva dana”

BiH: “Srbija će nam dati barut za dva dana”

Vesti online pre 28 minuta
Istraživanje Evropske komisije: Švedska i Hrvatska najviše žele BiH u EU, Nemci većinom protiv

Istraživanje Evropske komisije: Švedska i Hrvatska najviše žele BiH u EU, Nemci većinom protiv

Vesti online pre 18 minuta
'Igman' nastavlja dobijati barut nakon dogovora Nikšića i Vučića

'Igman' nastavlja dobijati barut nakon dogovora Nikšića i Vučića

Slobodna Evropa pre 47 minuta