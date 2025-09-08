Kurti najavljuje naoružavanje: "Izdvojićemo milijardu evra"

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti rekao da će za KBS u narednom mandatu biti izdvojeno više od milijardu evra i najavio razvoj vojnih dronova "Proizvedeno na Kosovu“, piše Reporteri.

Rekao je da će fabrika municije biti funkcionalizovana i da će biti stvorena zajednička vojna jedinica sa Oružanim snagama Albanije. - Za našu vojsku u četiri godine narednog mandata, izdvojićemo budžet od preko milijardu evra. Produbićemo i proširiti međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju sa zemljama članicama NATO. Funkcionisanje fabrike municije i razvoj kosovske vojne industrije. Takođe ćemo razvijati vojne dronove "Proizvedeno na Kosovu" - izjavio