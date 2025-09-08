Naffit festival: Priznanje filmu "Sedef magla", Zlatni bor Hadži Petru Božoviću, specijalna nagrada Loliti Davidović i njenom suprugu (foto)

Film Sedef magla nedavno preminulog režisera Milorada Milinkovića dobio je najviše priznanja na prvom Nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT) održanom na Zlatiboru, koji je večeras zatvoren svečanom dodelom nagrada i priznanja.

U konkurenciji brojnih autora i ostvarenja, film Sedef magla odneo je nagrade za najbolji film, scenario i režiju koje je posthumno dobio Milorad Milinković, a u njegovo ime primile Jelena Đukić i ćerka Divna Milinković. Nagrada je pripala i Zoranu Maksimoviću i Ognjenu Popiću za dizajn zvuka u tom filmu. Za najbolju TV seriju proglašena je Sablja u produkciji RTS-a. Nagrada za režiju za TV seriju pripala Milošu Radunoviću i Milošu Kodemu za Ubice mog oca, dok su