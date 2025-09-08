Vlada Rumunije preživela četiri uzastopna glasanja o poverenju

Rumunska koaliciona vlada preživela je danas četiri uzastopna glasanja o poverenju, što joj je omogućilo da sprovede povećanje poreza i smanjenje javnih izdvajanja, mere koje su izazvale nezadovoljstvo među zaposlenima u javnom sektoru i podstakle mogućnost štrajkova.

- Naši ciljevi su jednostavni, a to je da smanjimo budžetski deficit što je moguće bliže šest odsto BDP-a do 2026. godine, da iskoristimo sredstva iz EU i dodelimo sredstva za javne investicije, i da ponovo uspostavimo vrednosti u Rumuniji na moralnim principima", rekao je premijer Rumunije Ilije Boložan poslanicima. Kako navodi Rojters, koaliciona vlada mora da smanji najveći budžetski deficit u Evropskoj uniji kako bi izbegla smanjenje kreditnog rejtinga i