Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Košarkaši Slovenije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u osmini finala u Rigi pobedili Italiju 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21).

Sloveniju je do pobede predvodio najbolji igrač meča Luka Dončić sa 42 poena i 10 skokova. Dvocifren kod Slovenije bio je i Klemen Prepelič sa 11 poena. Kod Italije se izdvojio Simone Fontekio sa 22 poena, a pratili su ga Saliu Nijang sa 12 i Danilo Galinari sa 10 poena. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv aktuelnog svetskog prvaka Nemačke.