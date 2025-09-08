Košarkaši Grčke savladali Izrael

RIGA – Košarkaška reprezentacija Grčke plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u osmini finala u Rigi pobedila selekciju Izraela rezultatom 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20). Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Janis Adetokumbo sa 37 poena i 10 skokova. Kostas Slukas je postigao 11 poena, dok je Kostas Papanikolau upisao osam. U selekciji Izraela istakao se Deni Avdija sa 23 poena. Tomer Ginat je zabeležio 15 poena, a Roman Sorkin
