Tramp spreman da uvede nove sankcije protiv Rusije

Danas pre 9 sati  |  Beta-AFP
Tramp spreman da uvede nove sankcije protiv Rusije

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da razmatra nove sankcije protiv Rusije, dan posle smrtonosnog vazdušnog napada na Ukrajinu.

Na pitanje novinara u Beloj kući da li je spreman da pokrene novu rundu sankcija protiv Rusije, američki predsednik je odgovorio – Jesam. Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je ranije danas da su SAD „spremne da povećaju pritisak“ na Rusiju da okonča rat u Ukrajini, pozivajući Evropljane da učine isto. Te izjave su usledile posle ruskog vazdušnog napada na Ukrajinu u kojem je prethodne noći poginulo pet ljudi, što još jednom
