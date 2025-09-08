Ulaznice za Zvezdine utakmice u Ligi Evrope na blagajnama uoči duela Srbija - Engleska

Ulaznice za predstojeće mečeve u Ligi Evrope u utorak će se prodavati na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ u periodu od 14 sati do 21 čas, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.

Kako se navodi, svi oni koji budu došli da bodre reprezentaciju Srbije u duelu protiv Engleske imaće priliku da na istom mestu kupe i ulaznice za sve Zvezdine utakmice u Ligi Evrope. "Napominjemo da iz bezbednosnih razloga niko ko nema kartu za meč između Srbije i Engleske neće moći da priđe blagajnama, jer će biti uveden dodatni prsten kontrole oko stadiona", ističu iz Zvezde. Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće: Sever/Jug - 1.200 dinara Istok - 2.200 dinara