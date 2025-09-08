Otkrivamo stanje povređenih u nesreći na Karaburmi: Vozila uništena do neprepoznatljivosti, po putu prosuto gorivo i srča (foto)

Kurir pre 2 sata
Otkrivamo stanje povređenih u nesreći na Karaburmi: Vozila uništena do neprepoznatljivosti, po putu prosuto gorivo i srča…

Kako saznajemo jedna žena (66) zadobila je prelom rebara i zadržana je na bolničkom lečenju, dok je druga povređena dobila povrede kičmenog stuba i poslata je na dalje lečenje.

Dvoje pacijenata je prošlo sa lakšim povredama i pušteni su da se leče od kuće. Na mestu saobraćajne nesreće i dalje se vidi srča i prosuto gorivo, a vozila su uništena do neprepoznatljivosti. Policajci trenutno vrše uviđaj, dok ekipe JKP "Gradska čistoća" čiste mesto nesreće. Uzrok ovog teškog sudara za sada nije poznat. Ogromne gužve stvarale su se rano jutros na toj prometnoj saobraćajnici.
