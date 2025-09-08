Skoro bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,17 dinara za evro

Kurir pre 49 minuta  |  Beta
Dinar će sutra neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,1695 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas je zvanični srednji kurs 117,1670 dinara za jedan evro. Dinar će sutra prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. Kurir.rs/Beta
