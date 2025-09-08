Još jedna godina praznih obećanja: Đaci u Provu i u novoj školskoj godini u pomoćnom objektu

N1 Info pre 1 sat  |  Nada Živanović
Još jedna godina praznih obećanja: Đaci u Provu i u novoj školskoj godini u pomoćnom objektu
Nova školska godina - a problemi stari. Pre godinu dana nakon naše priče o osnovnoj školi "Jovan Cvijić" u selu Provo, najavljeno je da će meštani dobiti novu školu na mestu stare, koja je proglašena nebezbednom. Godinu dana kasnije, stara i dalje stoji, a meštani - neumorno - podsećaju na obećanja predsednika i ministra. Pre tačno godinu dana N1 je izvestio o stanju u Osnovnoj školi "Jovan Cvijić" u mačvanskom selu Provo. Dva meseca nakon naše tadašnje priče,
