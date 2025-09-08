Francuska vlada pala nakon glasanja o nepoverenju premijeru Bajruu

Naslovi.ai pre 8 minuta
Francuska vlada pala nakon glasanja o nepoverenju premijeru Bajruu

Francuski parlament izglasao nepoverenje premijeru Fransou Bajruu, što je dovelo do njegove ostavke i nove političke krize u zemlji.

Francuski parlament je izglasao nepoverenje premijeru Fransou Bajruu sa 364 glasa za i 194 protiv, čime je pala njegova manjinska vlada posle devet meseci na vlasti. Bajru je sam inicirao glasanje o poverenju u pokušaju da potvrdi budžetski plan štednje od 44 milijarde evra. N1 Info BBC News Serbian News Media

Bajru je najavio ostavku koju će podneti predsedniku Emanuelu Makronu, koji sada mora da pronađe novog kandidata za premijera, što produbljuje političku krizu u Francuskoj. Ovo je četvrti premijer kome je izglasano nepoverenje za vreme Makronovog mandata. Euronews NIN Radio 021

Glasanje je bilo reakcija na Bajruove mere štednje koje uključuju smanjenje javne potrošnje, zamrzavanje socijalnih davanja i ukidanje dva državna praznika, što je izazvalo široku opoziciju u parlamentu. Bajru je upozorio na opasnosti od dužničke krize i društvenih nemira. Večernje novosti REUC Južne vesti

Povezane vesti »

Makron odlučio: Uskoro imenovanje novog premijera

Makron odlučio: Uskoro imenovanje novog premijera

Vesti online pre 1 sat
Uživo (video) građani slave pad Francuske vlade! "Oproštajno veče" za Bajrua preraslo u divlje proteste: Evo kada će Makron…

Uživo (video) građani slave pad Francuske vlade! "Oproštajno veče" za Bajrua preraslo u divlje proteste: Evo kada će Makron imenovati novog premijera

Blic pre 26 minuta
Pala francuska vlada, Bayrou nije preživeo glasanje o poverenju

Pala francuska vlada, Bayrou nije preživeo glasanje o poverenju

Bloomberg Adria pre 2 sata
Makron će u narednih nekoliko dana imenovati novog premijera: Već se spekuliše o nekoliko imena

Makron će u narednih nekoliko dana imenovati novog premijera: Već se spekuliše o nekoliko imena

N1 Info pre 1 sat
Tektonski udar usred Evrope! Pala još jedna francuska vlada, Makron ima tri opcije na stolu! Sprema se haos!

Tektonski udar usred Evrope! Pala još jedna francuska vlada, Makron ima tri opcije na stolu! Sprema se haos!

Kurir pre 1 sat
Oglasio se Makron Predsednik Francuske otkrio svoj ključni potez u narednim danima: Ovo je scenario koji čeka zemlju

Oglasio se Makron Predsednik Francuske otkrio svoj ključni potez u narednim danima: Ovo je scenario koji čeka zemlju

Kurir pre 1 sat
Pala vlada u Francuskoj

Pala vlada u Francuskoj

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Francuska

Svet, najnovije vesti »

Makron će u narednih nekoliko dana imenovati novog premijera Francuske

Makron će u narednih nekoliko dana imenovati novog premijera Francuske

Danas pre 31 minuta
Motorom u rat! Nova taktika Putina: Tenkovi su prošlost, ovim vozilima ruska vojska probija front i zauzima teritoriju…

Motorom u rat! Nova taktika Putina: Tenkovi su prošlost, ovim vozilima ruska vojska probija front i zauzima teritoriju (foto/video)

Blic pre 6 minuta
Misteriozna zvonjava razbudila stanare: Posle ponoći počelo je uznemiravanje, pozvali su policiju, a onda je usledio šok

Misteriozna zvonjava razbudila stanare: Posle ponoći počelo je uznemiravanje, pozvali su policiju, a onda je usledio šok

Blic pre 36 minuta
Da li je Tramp ruski agent ili saveznik?

Da li je Tramp ruski agent ili saveznik?

Danas pre 1 sat
(Video) Poginula novinarka (22): Kamere snimile kako je ubija struja: Povređen i montažer

(Video) Poginula novinarka (22): Kamere snimile kako je ubija struja: Povređen i montažer

Blic pre 1 sat