Francuska vlada pala nakon glasanja o nepoverenju premijeru Bajruu

Francuski parlament izglasao nepoverenje premijeru Fransou Bajruu, što je dovelo do njegove ostavke i nove političke krize u zemlji.

Francuski parlament je izglasao nepoverenje premijeru Fransou Bajruu sa 364 glasa za i 194 protiv, čime je pala njegova manjinska vlada posle devet meseci na vlasti. Bajru je sam inicirao glasanje o poverenju u pokušaju da potvrdi budžetski plan štednje od 44 milijarde evra. N1 Info BBC News Serbian News Media

Bajru je najavio ostavku koju će podneti predsedniku Emanuelu Makronu, koji sada mora da pronađe novog kandidata za premijera, što produbljuje političku krizu u Francuskoj. Ovo je četvrti premijer kome je izglasano nepoverenje za vreme Makronovog mandata. Euronews NIN Radio 021

Glasanje je bilo reakcija na Bajruove mere štednje koje uključuju smanjenje javne potrošnje, zamrzavanje socijalnih davanja i ukidanje dva državna praznika, što je izazvalo široku opoziciju u parlamentu. Bajru je upozorio na opasnosti od dužničke krize i društvenih nemira. Večernje novosti REUC Južne vesti